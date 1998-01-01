الموساد ساعد الدنمارك باعتقال فرقة اغتيال إيرانية

القدس المحتلة/سما/

كشفت تقارير أجنبية، أن جهاز الموساد الإسرائيلي وقف وراء تزويد الدنمارك بمعلومات أدت إلى اعتقال فرقة اغتيال إيرانية، خططت لاغتيال مسؤول سني معارض لطهران في الدنمارك.

واستدعت الدنمارك سفيرها من طهران للتشاور، في أعقاب إحباط محاولة الاغتيال، التي خططت المجموعة الإيرانية لتنفيذها على الأراضي الدنماركية.

وقالت التقارير الاجنبية، إن إسرائيل زوّدت السلطات الدنماركية بتفاصيل حول عملية الاغتيال التي خطط لها الإيرانيون.

وقبل ثلاثة أسابيع اعتقل عناصر فرقة الاغتيال والتي تضم ثلاثة إيرانيين، عندما كانوا يستقلون سيارة عثر بداخلها على قطع سلاح ومواد متفجرة.

وبحسب ما تذكر التقاير، فإن عناصر الفرقة وصلوا إلى الدنمارك بهدف اغتيال مسؤول كبير في تنظيم سني معارض للنظام الإيراني في منطقة الأهواز.

وطلبت الدنمارك من الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات المفروضة على إيران بشكل أكثر صرامة وشدة.