الامن الوقائي في رام الله يعتقل الصحفي "محمد عوض"

رام الله /سما/

اعتقل الامن الوقائي في رام الله صباح اليوم الأربعاء، صحفي من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بعد استدعائه للمقابلة.

وقالت عائلة الصحفي في تصريحاتٍ صحفية، إن نجلها الصحفي محمد شكري عوض (31عامًا) الذي يعمل في شركة رامسات، التي تزود فضائية فلسطين اليوم بالخدمات الاعلامية، حيثُ تم استدعاؤه للمقابلة بعد توجيه استدعاء يوم الأحد الماضي، إذ توجه لمقر الجهاز أمس وتم إبلاغنا باعتقاله خلال ساعات المساء.

وذكرت أن نجلها تحرر من سجون الاحتلال قبل خمسة شهور، علمَا أنه اعتقل لدى أجهزة السلطة قرابة 10 مرات، عدا عن عشرات الاستدعاءات.