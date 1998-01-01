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مرشّح نتنياهو يخسر في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشّح نتنياهو يخسر في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس



القدس المحتلة / سما /

 أقر مرشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئاسة بلدية الاحتلال في القدس، بهزيمته اليوم الأربعاء، وذلك مع ظهور مؤشرات نتائج الانتخابات التي جرت يوم أمس.

وأوضحت المؤشرات أن الأمور تسير في اتجاه إجراء جولة إعادة بين مرشحين، أحدهما علماني والآخر ناشط سياسي مخضرم متحالف مع الأورثوذكس المتشددين في المدينة.

وكان كثيرون قد رجحوا فوز زئيف الكين، الوزير الحالي لشؤون القدس، بالمنصب بعد حصوله على دعم نتنياهو ودعم رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نيربركات الذي سيترك المنصب للترشح للبرلمان.

ونتيجة لعدم حصول أي من المرشحين على نسبة 40% من الأصوات، فإنه من المقرر إجراء جولة إعادة بين الناشط السياسي عضو مجلس المدينة موشيه ليون، والمرشح العلماني عوفر بيركوفيتش.

وقاطع أغلب سكان المدينة من الفلسطينيين، الذين يشكلون أكثر من ثلث سكانها، الانتخابات.

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