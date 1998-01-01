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توقيع اتفاقية لدعم معرض "مدينة السلام" في غزة

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



البيرة / سما /

وقع وزير الثقافة رئيس المجلس الإداري للصندوق الثقافي الفلسطيني، إيهاب بسيسو، ورئيس جامعة القدس المفتوحة، يونس عمرو، في مقر وزارة الثقافة بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بدعم مشروع الجامعة الخاص بمعرض "مدينة السلام" في غزة.

ويهدف المشروع إلى إقامة معرض "مدينة السلام" على هامش مؤتمر "القدس في قلب الصراع العربي الإسرائيلي: رؤية استراتيجية نحو المستقبل"، والذي يبين تقسيم مدينة القدس مكانياً بكافة تفاصيلها وتحويلها إلى لوحاتِ فنية مرسومة مترابطة مع بعضها بعضاً، مقسمة على طلبة الجامعة ممن يتمتعون بموهبة الرسم، ومن ثم عرضها بشكلٍ مترابط، مشكّلةً بذلك مدينة كاملة عاصمة للوجدان والمكان.

ويحتوي المعرض أيضاً لوحات فنية تُسرد من خلالها قصص مختلفة لأهم الأحداث التي مرت على المدينة في أحقاب زمنية مختلفة، وكل ذلك يساعد على زيادة الوعي والثقافة عن مدينة القدس "العاصمة" مكانياً وتاريخياً بطريقة فنية شائقة وممتعة، وكذلك إبرازاً لمهارات طلاب الجامعة ولقدراتهم.

وشدد كل من بسيسو، وعمرو، على العلاقات الثنائية المتينة ما بين الوزارة والجامعة في مجالات عدة، وعلى ضرورة العمل لرفع وتيرة التعاون فيما بينهما، كما بحثا العديد من القضايا ذات العلاقة بالفعل الثقافي الفلسطيني، ومن بينها البنى التحتية الثقافية، وتعزيز حضور المسرح الجامعي وإعادة الاعتبار إليه، وغيرها.

#اتفاقية #مدينة السلام

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