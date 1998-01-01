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الرعاية الصحية تنفذ سلسلة لقاءات صحية وقانونية بغزة

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ضمن مشروع لضمان حق الصحة لفئة الأطفال والنساء، ضحايا العنف القائم على أساس الجنس الممول من قبل الحكومة الأندلسية، نفذ اتحاد لجان الرعاية الصحية سلسلة لقاءات صحية وقانونية في مقر جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بغزة.


وكانت اللقاءات حول كيفية حماية الأطفال من الإدمان، والسن القانوني لحضانة الأطفال.

بدوره، تحدث الحكيم محمود النبيه خلال الورشة عن كيفية الوقاية من المخدرات، لافتاً إلى ضرورة الانتباه لبوابات الإدمان وكيفية مواجهتها بالطرق السليمة.

من جانبها، أكدت المحامية والمحاضرة في الورشة أ.شيرين الصوراني على أهمية التعرف على السن القانوني لحضانة الأطفال وفق القانون الفلسطيني.

حيث تناولت الصوراني تعريف الحضانة وشروطها وفق القانون، إضافة إلى أهلية الحاضن الجيد، والسن القانوني لحضانة كل من النساء والرجال حسب القانون.

ويشار إلى أنه تم توزيع بروشورات تعريفية وإرشادية على المشاركين في الورشة.

#الرعاية الصحية

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