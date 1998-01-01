إدارة معتقلات الاحتلال تواصل عزل وفرض عقوبات على أسيرين من جنين

جنين / سما /

تواصل إدارة معتقلات الاحتلال الاسرائيلي عزل وفرض عقوبات على الأسيرين هيثم فايق يوسف، والفتى عز الدين أحمد رضوان من محافظة جنين.

ونقل محامي نادي الأسير إثر زيارة أجراها للأسير هيثم يوسف، أن إدارة معتقل "جلبوع" عزلته وفرضت عليه عقوبات بعد أن رفض الخضوع للتفتيش العاري، موضحاً أنه وفي تاريخ الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2018 نُقل إلى المحكمة، وبعد أن تم إعادته إلى المعتقل طلب منه السّجان خلع ملابسه بذريعة التفتيش، الأمر الذي رفضه، وعلى إثر ذلك نُقل إلى الزنازين لسبعة أيام، وحُرم من الزيارة لمدة ثلاثة شهور.

وذكر الأسير يوسف أن هذه العقوبات هي الثانية التي تفرض عليه خلال هذا العام، فقد حرمته إدارة المعتقلات من الزيارة لمدة شهرين بعد أن تقدم بشكوى على قوات "النحشون" التي اعتدت عليه قبل عدة شهور في محكمة "سالم" العسكرية.

كما وتواصل إدارة معتقل "مجدو" عزل الفتى عز الدين رضوان (16 عاماً)، وحرمانه من الزيارة، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة (500) شيقل، ومنع إدخال كنتينا له، وذلك بعد ادعاء أحد السّجانين أنه قام بسكب ماء ساخن عليه.

يُشار إلى أن الفتى رضوان معتقل منذ السادس من آب/ أُغسطس 2018، ومحكوم بالسّجن الفعلي لمدة (20) شهراً.