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أبو مرزوق يستنكر موجة التطبيع العربي مع الاحتلال الاسرائيلي

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يستنكر موجة التطبيع العربي مع الاحتلال الاسرائيلي



غزة / سما /

استهجن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، موجة التطبيع من دول عربية عدة، مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "من الغرائب أن هناك من يمنع الفلسطينيين من دخول بلادهم، أو العمل على أرضهم، وحينما أرادوا التطبيع مع عدوهم، برروا فعلهم بأنهم يريدون مساعدة الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم".

وأضاف، أن الفلسطينيين لم يطلبوا من أحد ذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "مبادرة السلام العربية" التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2002، تشترط إنهاء الاحتلال قبل التطبيع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، استمرت لساعات، التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد.


وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ترتيبات الزيارة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد عام ونصف من الاتصالات واللقاءات السرية بين الجانبين.

ووصلت الجمعة، وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، إلى الإمارات على رأس وفد رياضي، يشارك في بطولة للجودو بالعاصمة أبو ظبي.

وسبق ذلك، وصول وفد رياضي إسرائيلي، الأسبوع الماضي، إلى الدوحة للمشاركة في بطولة العالم للجمباز والتي تعقد في الفترة بين 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري و3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

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