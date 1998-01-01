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الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى



القدس المحتلة / سما /

أظهرت النتائج شبه النهائية في انتخابات مدينة الناصرة أن 47.219 ناخبا مارسوا حقهم بالتصويت، وفاز الرئيس الحالي، علي سلام، بـ29.696 صوتا، وحصل منافسه وليد عفيفي على 17.416 صوتا.

وبحسب النتائج فازت قائمة "ناصرتي" بـ12 مقعدا والجبهة 5 مقاعد وكل من قائمة الناصرة الموحدة و"شباب التغيير" بمقعد لكل منهما. ولم تنجح "القائمة الأهلية" (التجمع والإصلاح) في تجاوز نسبة الحسم.

وتركزت المنافسة في الناصرة بين سلام والعفيفي، الذي حظي بدعم القوى السياسية، الجبهة والتجمع وشباب التغيير، لكن الفارق بالأصوات لصالح سلام ازداد عن الجولة الثانية في الانتخابات الماضية في 2013 بعدة آلاف من الأصوات.

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