التدرب بجهد كبير سر تألق محمد صلاح مع ليفربول

وكالات / سما /

يواصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع نادي ليفربول الإنجليزي، حيث استعاد النجم المصري مستوياته الحقيقية خلال المباريات الأخيرة، وذلك بعدما عاد لممارسة هوايته المفضلة، المتمثلة في هز شباك الخصوم وتهديد مرمامهم طيلة أطوار اللقاء.

وفي هذا المضمار، أكد نابي كيتا، متوسط ميدان أحمر الميرسيسايد، أن سر تألق محمد صلاح لا يكمن في الحظ بل في التدرب بجهد كبير جداً، مشيراً كذلك، إلى أنه يستحق الوصول إلى ما هو عليه في الوقت الحالي.

وقال نابي كيتا في تصريحات صحفية نقلها موقع ليفربول الرسمي: “محمد صلاح؟ إنه يتدرب بجهد كبير جدا، في كل مرة أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، أجده هناك، ما يحدث في الوقت الحالي معه ليس مجرد حظ، كل شيء حصل عليه نتيجة لعمله، هذا لأنه كان يتدرب بجد للغاية”.

وفي سياق منفصل، أثنى كيتا على يورجن كلوب، بالقول: “من الرائع حقاً أن يكون لي مدرب مثل كلوب، إنه شخص منفتح، يمكن التحدث إليه، وهو موجود ليس للاعب معين بل لنا جميعاً، هو يركز على كل واحد منا، يهتم ويعتني بنا جميعاً”.

واختتم اللاعب الغيني تصريحاته بالحديث عن الأجواء داخل قلعة الريدز، حيث قال: “أنا سعيد حقاً أن أتمكن من اللعب مع هؤلاء اللاعبين، أنا أتعلم من خبرتهم، أنا أتدرب معهم وأحاول أن أكون أفضل.. أنا محظوظ وسعيد بالتدرب معهم”.