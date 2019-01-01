جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالية تنفي زياردة الجمارك على السيارات المستوردة

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية تنفي زياردة الجمارك على السيارات المستوردة



رام الله / سما /

نفت وزارة المالية أنباء ترددت حول نية الحكومة رفع الجمارك على استيراد المركبات.

وقال لؤي حنش مدير عام الضرائب والمكوس بوزارة المالية لـصحيفة الحياة الجديدة  إن كل الأنباء التي تتحدث عن نية وزارة المالية رفع الجمارك على المركبات المستوردة ابتداء من العام المقبل بنسبة 100% لا صحة لها وهي عارية عن الصحة.

وأضاف حنش" نسبة الجمارك منصوص عليها بالقانون، واي تغيير على قيمتها يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء،"، مبينا أن كل ما تم هو مخاطبة مستوردي المركبات المستخدمة والوكلاء بضرورة الالتزام بمعايير الاستيراد والتي تشمل الافصاح بشكل شفاف عن قيمة الصفقات، ودفع الرسوم الجمركية بمواعيدها.وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط عملية الاستيراد من خلال حسابات نظامية لضمان الشفافية. 

وكان مستوردون للسيارات أعلنوا في وقت سابق أن هناك توجها حكوميا لإيقاف استيراد السيارات المستوردة أو رفع الجمارك بنسبة ١٠٠٪؜ أو الاثنين معا ابتداء من 1-1-2019.
وقال طارق المصري من شركة المصري لاستيراد وتجارة السيارات أن اجتماعا عقد مؤخرا بين تجار  ومدير عام الجمارك لؤي الحنش وابراهيم الديك من وزارة المالية تم اطلاعهم خلاله على كتاب وصل الى مدير الجمارك من الرئيس محمود عباس يُطلب فيه ايقاف الاستيراد أو رفع الجمارك بنسبة ١٠٠٪؜ أو الاثنين معا.

وقال المصري إن مدير عام الجمارك طلب من مستوردي السيارات عقد اجتماع مشترك مع لجنة السياسات لدراسة كيفية تنفيذ كتاب الرئيس، مشيرا إلى أنهم عقدوا اجتماعا واحدا ولم يصلوا لأي حل. واتهم المصري مدير عام الجمارك باتخاذ قرارات منفردة لتنفيذ الكتاب منها: 

إلغاء جميع التسهيلات المقدمة للمستوردين سابقا، ودفع الجمارك في الميناء، واعتماد الفاتورة الأصلية شاملة تكاليف الشحن والتأمين CIF ، ووضع قيم جمركية جديدة تكون مرجع للفاتورة المقدمة للجمارك في الميناء، وتغيير نسبة الاستهلاك المعروفة، بالإضافة إلى مراجعة الجمارك بعد جمركتها في الميناء بثلاثة أيام فقط .

وأشار المصري إلى أنه في حالة عدم التزام المستورد بما هو مطلوب سيتم مخاطبة الجمارك للمعابر بإيقاف رخصة المستورد. يذكر أن وزارة النقل والمواصلات أعلنت أنه تم استيراد نحو 32500 مركبة بين جديدة ومستعملة في العام الماضي. يشار إلى أن عدد المركبات المسجلة في وزارة النقل والمواصلات 370757 مركبة. 

من جهته قال محمد حمدان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات لـلصحيفة المحلية  بأن مسألة رفع الجمارك على المركبات المستوردة ما زالت  قيد الدراسة عبر لجنة اقتصادية في مجلس الوزراء ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد.

يشار إلى أنه يوجد في فلسطين 27 وكالة لاستيراد السيارات في الضفة وغزة ، بينما يوجد 374 مستوردا للمركبات المستعملة في الضفة وحدها.

#وزارة المالية

أخبار ذات صلة

رواتب السلطة - ارشيف

المالية تنفي قطع رواتب نواب حماس وتؤكد ان الصرف سيكون اليوم

رواتب

المالية تنفي صرف رواتب كاملة لموظفي السلطة بغزة مطلع العام القادم

3

شاهد الصور : الخطوط الجوية الفلسطينية قبل ان تعرف دول المنطقة السيارات

حرق إطارات السيارات

الاحتلال يمنع صباح اليوم إدخال 4 شاحنات محملة بإطارات السيارات إلى غزة

المالية: رواتب الموظفين الأربعاء

حماس تنفي التوقيع على أي تفاهمات مع دحلان

الأكثر قراءة اليوم

صور: الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت ساعات

البنك الوطني الاسلامي : صرف سلفة مالية لموظفي غزة ابتداءً من الغد

مقال بقلم “عاهل الأردن” يثير ضجة: سألوا.. “أين الملك؟” وأنا أمامهم

القناة العاشرة : خطاب الرئيس عباس في المركزي استجداء لـ"إسرائيل"

ترامب قرر إلغاء منح الجنسية الأمريكية بالولادة

ميركل والسيسي يبحثان الوضع في غزة

مستوطنو غلاف غزة: نعيش ظروفاً لا تطاق

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس - ارشيف

مصادر أمنية إسرائيلية: صواريخ الجهاد الإسلامي أحبطت التسوية مع حماس

حرب غزة -ارشيفية

مصدر أمني إسرائيلي يكشف.. الأسباب الحقيقية التي تمنع "إسرائيل" من حرب ضروس في غزة

رواتب -ارشيفية

مصدر يكشف ترتيبات صرف منحة قطر لموظفي غزة ومن المستفيد منها

شهداء

جيش الاحتلال يزعم أنه لم يعلم أنّ غاراته استهدفت أطفال بغزة

حماس

حماس ترد على مخرجات المجلس المركزي