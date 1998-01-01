وعد: لا أشبه أحلام.. ولا علاقة لي بمقطع رقص لجين عمران

وكالات / سما /

رفضتْ الفنانة السعودية، وعد، تشبيهها بالفنانة الإمارتية أحلام، من حيث الشخصية، وطريقة التعامل مع مشتركي برامج اكتشاف المواهب.

وقالتْ وعد، في تصريحات تلفزيونية: "أحلام صديقتي وكل شيء بس نحن بعيدين جدًا وما نشبه بعض لا في الشخصية ولا الحضور"، وفق "فوشيا".

وأضافتْ: "أحلام أشعر أنها أكثر قسوة مني مع المشتركين.. لكن أنا قاسية في العلامات وغير قاسية في الكلمات".

وتحّدثتْ وعد عن صحة الأخبار، التي تمّ تداولها حول انسحاب الفنان محمد عبده، من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "نجم السعودية"، وحلول الفنان عبادي الجوهر بدلاً منه، قائلة: "هذه شائعات.. لأن أستاذ محمد كان عنده برنامج آخر فحدث لبس.. لذلك كان من بداية الموضوع الأستاذ عبادي هو الموجود في لجنة التحكيم".

وأشارت وعد إلى أنّها تخوضُ الآن تجربة جديدة، بالنسبة لها، ولكلّ مطربات الخليج، وهي تحضيرها لأغنيتين مصريّتين شعبيّتين، بعنوان "أول كلامي سلام" و"كاس العذاب".