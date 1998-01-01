جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وعد: لا أشبه أحلام.. ولا علاقة لي بمقطع رقص لجين عمران

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وعد: لا أشبه أحلام.. ولا علاقة لي بمقطع رقص لجين عمران



وكالات / سما /

رفضتْ الفنانة السعودية، وعد، تشبيهها بالفنانة الإمارتية أحلام، من حيث الشخصية، وطريقة التعامل مع مشتركي برامج اكتشاف المواهب.

وقالتْ وعد، في تصريحات تلفزيونية: "أحلام صديقتي وكل شيء بس نحن بعيدين جدًا وما نشبه بعض لا في الشخصية ولا الحضور"، وفق "فوشيا".

وأضافتْ: "أحلام أشعر أنها أكثر قسوة مني مع المشتركين.. لكن أنا قاسية في العلامات وغير قاسية في الكلمات".

وتحّدثتْ وعد عن صحة الأخبار، التي تمّ تداولها حول انسحاب الفنان محمد عبده، من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "نجم السعودية"، وحلول الفنان عبادي الجوهر بدلاً منه، قائلة: "هذه شائعات.. لأن أستاذ محمد كان عنده برنامج آخر فحدث لبس.. لذلك كان من بداية الموضوع الأستاذ عبادي هو الموجود في لجنة التحكيم".

وأشارت وعد إلى أنّها تخوضُ الآن تجربة جديدة، بالنسبة لها، ولكلّ مطربات الخليج، وهي تحضيرها لأغنيتين مصريّتين شعبيّتين، بعنوان "أول كلامي سلام" و"كاس العذاب".

#وعد #لجين عمران #أحلام

أخبار ذات صلة

9998852244

لجين عمران تغضب الإماراتيين مجدداً

لجين عمران تعلق على جدل تكرار ملابسها

صور| هكذا كانت لجين عمران قبل عمليات التجميل!

لجين عمران تتراجع عن استقالتها بعد اتفاق جديد مع “إم بي سي”

من الذي أهدى لجين عمران هذه السيارة الفخمة

لجين عمران

شاهد: أخيراً.. لجين عمران تكشف حجم ثروتها الطائلة!

الأكثر قراءة اليوم

صور: الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت ساعات

صور : مصرع 6 أطفال ووالديهما بحادث سير على طريق البحر الميت

"ايزنكوت" يزور حدود غزة برفقة قادة الجيش والشاباك

البنك الوطني الاسلامي : صرف سلفة مالية لموظفي غزة ابتداءً من الغد

أردوغان يكشف: هناك مسرحية بقضية خاشقجي لإنقاذ شخص ما

مقال بقلم “عاهل الأردن” يثير ضجة: سألوا.. “أين الملك؟” وأنا أمامهم

القناة العاشرة : خطاب الرئيس عباس في المركزي استجداء لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس - ارشيف

مصادر أمنية إسرائيلية: صواريخ الجهاد الإسلامي أحبطت التسوية مع حماس

حرب غزة -ارشيفية

مصدر أمني إسرائيلي يكشف.. الأسباب الحقيقية التي تمنع "إسرائيل" من حرب ضروس في غزة

رواتب -ارشيفية

مصدر يكشف ترتيبات صرف منحة قطر لموظفي غزة ومن المستفيد منها

شهداء

جيش الاحتلال يزعم أنه لم يعلم أنّ غاراته استهدفت أطفال بغزة

حماس

حماس ترد على مخرجات المجلس المركزي