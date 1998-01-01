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الاحتلال يبعد أربعة من كوادر "فتح" في القدس عن منازلهم

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبعد أربعة من كوادر "فتح" في القدس عن منازلهم



القدس المحتلة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إبعاد أربعة من كوادر حركة "فتح" في القدس عن منازلهم في قريتي جبل المكبر وصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حتى صباح غدٍ الخميس.

وشملت قرارات الإبعاد أمين سر حركة "فتح" في جبل المكبر إياد بشير، ورئيس حركة الشبيبة فارس عويسات، ورئيس لجنة أولياء أمور جبل المكبر نبيل بشير، وحسن عبده.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الأربعة فجر أمس، بذريعة منعهم السكان من الوصول إلى مراكز اقتراع بلدية الاحتلال.

في السياق ذاته، أفرجت سلطات الاحتلال عن الشاب كرم رائد عبده بغرامة مالية، بعد اعتقاله وتوقيفه عدة ساعات بحجة محاولتها منع سيدة الوصول الى مركز اقتراع.

يذكر أن مراكز الاقتراع في مدينة القدس خلت من المنتخبين المقدسيين، الذين يقاطعون انتخابات البلدية ويرفضون المشاركة فيها سواء "بالترشيح أو الانتخاب".

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