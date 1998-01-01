الإحصاء: إرتفاع أسعار المنتج خلال أيلول

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.10% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة مع شهر آب 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام 105.03 خلال شهر أيلول 2018 مقارنة ﺒ 104.92 خلال شهر آب 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).







الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرةسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.30%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.30 خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بـ 100.00 خلال شهر آب 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياًسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 105.57 خلال شهر أيلول 2018 مقارنة بـ 105.48 خلال شهر آب 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).



حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية





سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.





وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 6.91%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 1.68%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.63%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 0.95%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 0.54%، وأسعار صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.52%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الأثاث بمقدار 2.77%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.44%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.25%.





وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر أيلول 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.





في حين شهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.36%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 9.67%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 1.13%، وذلك بسبب انخفاض أسعار تربية الأغنام والماعز بمقدار 5.03%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بمقدار 3.32%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 3.58%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 4.07%.





سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

