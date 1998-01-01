تويتر ومضاعفة الحروف..حقائق وتأثيرات

وكالات / سما /

قبل عام من الآن، طبقت تويتر ميزة زيادة الحد الأقصى لعدد الحروف إلى 280 حرفاً في التغريدة بدلاً من 140، في خطوة مكنت المغردين حول العالم من التعبير عن أنفسهم بسهولة عبر تغريدة واحدة.

وفيما استهدفت تويتر مواصلة توفير منصة للناس للاتصال وتبادل الأخبار والآراء، كان الغرض الأساسي هو ضمان الحفاظ على المفهوم الجوهري لتويتر في السرعة والإيجاز.

وفي الذكرى السنوية الأولى لإطلاق هذه الميزة، كشفت تويتر عن بعض الحقائق المتعلقة بتأثير زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة إلى 280 حرفاً، إذ تطورت اللغة المستخدمة في جميع أنحاء العالم في العام الماضي. وعند تحليل سبع لغات، وجدت تويتر أنه منذ مضاعفة الحد المسموح به لعدد الأحرف في التغريدة، أظهر المغردون زيادة بنسبة 54٪ في استخدام كلمات مثل “من فضلك” و22٪ لكلمة "شكراً".

كذلك شهدت اللغة العربية زيادة بنسبة 83٪ و 56٪ و 44٪ و 30٪ في استخدام كلمات الرجاء، لو سمحت، شكراً، ومن فضلك على التوالي، كما انخفض معدل استخدام الاختصارات لصالح الكلمات المناسبة، إضافة إلى انخفاض معدل استخدام اختصارات اللغة الإنجليزية مثل كلمة “gr8” بنسبة 36٪ و 13٪ لكلمة “b4” و 5٪ لكلمة “sry” لصالح 32%+ لكلمة Great و 70%+ لكلمة Before و 31%+ لكلمة Sorry.

وكشفت البيانات الجديدة أن التغريد أصبح أكثر سهولة وأن تويتر لا تزال مكاناً للإيجاز، كما بقي طول التغريدات الأكثر شيوعاً صغيراً (مع 140 حرفاً كان 34 حرفاً باللغة الإنجليزية و30 حرفاً باللغة العربية، ومع 280 حرفاً أصبح 33 حرفاً باللغة الإنجليزية بينما ظلت 30 حرفاً باللغة العربية).

وتجاوز في السابق نحو 9٪ من التغريدات باللغة الإنجليزية و4٪ من التغريدات باللغة العربية الحد الأقصى المسموح به وهو 140 حرفاً، وقد عكس ذلك التحدي المتمثل في ملاءمة الفكرة في تغريدة واحدة، ما أدى في كثير من الأحيان إلى تحريرها لتتناسب مع الحد المسموح به.

وبعد عام من تطبيق زيادة الحد الأقصى المسموح لعدد الحروف 280 حرفاً، تصل نحو 1٪ من التغريدات باللغتين الإنجليزية والعربية إلى حد 280 حرفاً. كذلك أظهرت أن 12٪ و 5٪ من التغريدات باللغتين الإنجليزية والعربية على الترتيب التي أرسلت بعد زيادة الحد الأقصى لعدد الحروف إلى 280 حرفاً تخطوا 140 حرفاً.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت منصة تويتر ارتفاع نسبة التغريدات التي تتخطى 140 حرفاً بنحو 6٪ وارتفاعاً بنسبة 3٪ في عدد التغريدات التي تتجاوز 190 حرفاً، ويوضح ذلك عدم الحاجة لبذل مزيد من الجهد لتعديل الأفكار لتلائم التغريدات، فيما لا تزال التغريدات القصيرة تشكل القاعدة.

وشهدت المنصة مزيداً من الأسئلة والمحادثات، حيث ارتفع عدد التغريدات التي تتضمن علامة استفهام “؟” بنسبة 30٪، كما تتلقى التغريدات بشكل عام مزيداً من الردود.