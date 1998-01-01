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موقع أمني يحذر من صفحات مشبوهة تبث أخبارا مفبركة للنيل من المقاومة

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع أمني يحذر من صفحات مشبوهة تبث أخبارا مفبركة للنيل من المقاومة



غزة / سما /

حذر "المجد الأمني" من صفحات مشبوهة تبث أخبار ومعلومات مفبركة متعلقة باعتقال أحد العملاء، وقامت بالزج باسم أحد المواطنين بالقضية.

حيث نشرت صفحة "غزة لنا" خبراً مفبركاً تضمن معلومات مغلوطة عن قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة باعتقال أحد أخطر العملاء المخضرمين، وأضافت اسم المواطن صابر خليفة للخبر.

وبعد تواصل "المجد الأمني" مع الأجهزة الأمنية تبين له أن المعلومات الواردة مفبركة ولا أساس لها من الصحة، وأن الصفحة المذكورة تتبع للمخابرات الصهيونية وتحاول النيل من المجاهدين وتشويه سمعتهم خدمة لأجندة تابعة لها.

كذلك ينوه "المجد الأمني" إلى وجود عدد من الصفحات المشبوهة التي تقوم بشكل موجه ومقصود بفبركة أخبار لا أساس لها من الصحة، مثل "شبكة سهم الإخبارية"، "غزة تحت النار والحصار"، وصفحة "مباشر غزة".

إننا وإذ نؤكد نفي المعلومات التي نشرتها الصفحة المشبوهة التابعة لمخابرات العدو الصهيوني، نؤكّد على ضرورة التثبّت من الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.

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