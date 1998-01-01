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أرباح فيسبوك تفوق التوقعات

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرباح فيسبوك تفوق التوقعات



وكالات / سما /

أظهرت نتائج أعمال فيسبوك، الثلاثاء، أرباحا تفوق التوقعات في الربع الثالث من عام 2018، لكن نتائجها جاءت دون التقديرات فيما يتعلق بعدد المستخدمين النشطين شهريا، والإيرادات التي سجلت أبطأ وتيرة نمو في نحو 6 سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه شبكة التواصل الاجتماعي التعافي من تحديات تتعلق بالخصوصية والمحتوى.

وبلغت الأرباح الفصلية للشركة 5.14 مليار دولار، أو ما يعادل 1.76 دولار للسهم، بزيادة 9 بالمئة على أساس سنوي، وبما يفوق متوسط التوقعات البالغ 1.48 دولار للسهم.

ووفقا لرويترز، فقد بلغ إجمالي إيرادات الربع الثالث 13.73 مليار دولار، بزيادة 33 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتأتي دون متوسط تقديرات المحللين في بيانات رفينيتيف البالغ 13.78 مليار دولار.

وارتفع عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك الرئيسي النشطين شهريا ويوميا على أساس سنوي بنسبة عشرة بالمئة إلى 2.27 مليار وتسعة بالمئة إلى1.49 مليار على الترتيب. وكانت التقديرات تشير إلى 2.292 مليار و1.508 مليار وفقا لمتوسط التقديرات في بيانات رفينيتيف.

وزاد إجمالي النفقات في الربع الثالث إلى 7.95 مليار دولار، بارتفاع 53 بالمئة على أساس سنوي.

#فيسبوك #أرباح

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