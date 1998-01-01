طرد 3 لاعبين دفعة واحدة في مباراة بدوري المحترفين

رام الله / سما /

حقق شباب الأمعري فوزا غاليا على نظيره مؤسسة البيرة (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين.

وشهدت المباراة طرد 3 لاعبين دفعة واحدة من مؤسسة البيرة وهم مهند خالد, ورائد الدحلة, وبابلو برافو, بداعي اعتراضهم على قرارات الحكم, الأمر الذي سيجعل الفريق يلعب دونهم أمام ثقافي طولكرم في الأسبوع السابع.

ويعدّ الثلاثي من الركائز الأساسية للبيرة, وغيابهم ضد الثقافي يعتبر ضربة قوية للفريق في هذه المباراة.

يشار إلى أن مؤسسة البيرة يحتل المركز الخامس في دوري المحترفين هذا الموسم برصيد 8 نقاط, بفارق الأهداف أمام أهلي الخليل.