مصدر أمني إسرائيلي يكشف.. الأسباب الحقيقية التي تمنع "إسرائيل" من حرب ضروس في غزة

كشف مصدر امني اسرائيلي عن الأسباب الحقيقة التي تمنع "إسرائيل" من خوض حرب ضروس في قطاع غزة في الوقت الحالي وهي كالتالي :
• عدم وجود هدف حقيقي ومحدد سلفا ممكن تقديمه كإنجاز من خلال جولة قتالية.
• "إسرائيل" غير معنية بالسيطرة من جديد على قطاع غزة وإدارة حياة حوالي 2 مليون فلسطينيا.
• زعم ان أغلب السكان في قطاع غزة يكرهون السلطة الفلسطينية، ولن يسمحوا بأن يقوم جيش إسرائيلي بإسقاط حكم تم اختياره واستبداله بالسلطة الفلسطينية.
• حتى إذا توفرت الظروف لجلب السلطة الفلسطينية لغزة بعد عملية عسكرية فلن تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع مقارنة بسيطرة حماس عليه.
• هناك في قطاع غزة الكثير من التنظيمات المسلحة، وإذا تم إسقاط حماس فإن الفوضى ستعم القطاع وسينعكس سلبا على "إسرائيل".
• لم تستكمل "إسرائيل" بناء الجدار الأرضي ضد أنفاق حماس.
• كلما تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، كلما ازداد سكانه ضراوة وبالتالي لا يمكن هزيمتهم لأنه لا يوجد لديهم شيئا يخسروه.
• ستسبب الحرب على قطاع غزة بشلل للحياة الروتينية في "إسرائيل" لفترة طويلة.
• بعد الحرب سنعود إلى نقطة التفاهمات السياسية التي كانت قبل الحرب.
• بعد الحرب حماس ستستعيد قوتها كالمعتاد كما حدث بعد الحروب الثلاثة على القطاع.