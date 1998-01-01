فقدان العلاج يهدد مرضى الكلى بغزة

غزة / سما /

أكد رئيس قسم الكلية الصناعية في مجمع الشفاء الطبي عبد الله القيشاوي، أن مرضى زراعة الكلى يعانون من فقدان أدويتهم، خاصة دواء "Mycophenolate" المثبط للمناعة والضروري لجميع مرضى زراعة الكلى، وصنفا آخر يستخدم لمرضى الزراعة الجدد "Valgancielovir" الذي يتناولونه كجرعات وقائية ضد الإصابة باحد الفيروسات التي من الممكن أن تؤدي إلى طرد الكلية المزروعة والتي تمنع رفض الجسم للكلية المزروعة.



وشدد القيشاوي على أن حدوث رفض للكلية المزروعة بسبب فقدان هذه الأدوية سيعيد المريض إلى جلسات الغسيل الكلوي مجدداً، وهو ما سيسبب معاناة كبيرة للمريض وضغطاً على الطواقم والموارد الطبية، مؤكداً أن هذه العلاجات عالية التكلفة، ولم تكن تتوفر في قطاع غزة إلا من خلال وزارة الصحة، مناشدا كافة الجهات ذات العلاقة بمد يد العون لهؤلاء المرضى وتوفير هذا الدواء بشكل عاجل حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

