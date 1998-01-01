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العلاقات الدولية يوقع اتفاقية مع الجامعة الإسلامية لتنفيذ برنامج تدريبي

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وقع "مجلس العلاقات الدولية – فلسطين" اتفاقية مع الجامعة الإسلامية في غزة لتنفيذ برنامج تدريبي نهاية الأسبوع الماضي.

ويحمل البرنامج التدريبي اسم "مهارات التحدث أمام الجمهور باللغة الإنجليزية"، ويستهدف 25 شاباً وشابة تم اختيارهم مسبقاً بعد إجراء مقابلات.

ويهدف البرنامج إلى تخريج عدد من النخب الفلسطينية القادرة على الترويج للرواية الفلسطينية باللغة الأنجليزية عبر خطابها الموجه للغرب.

وسيبدأ البرنامج فعالياته التدريبية بداية شهر نوفمبر بواقع 6 ساعات أسبوعياً على أن يستمر لمدة 6 أشهر.

ويُعتبر مجلس العلاقات الدولية إحدى المؤسسات الرائدة في غزة التي تخدم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتهدف للتصدي للرواية الصهيونية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني على مستوى العالم.

#العلاقات الدولية

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