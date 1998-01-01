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جامعة الأقصى تنظم لقاءً مع فنانة بلجيكية حول تجربتها الخاصة في فنون الزجاج المعشق

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

إستضافت كلية الفنون الجميلة بالجامعة لقاءً مع الفنانة البلجيكية Michele Vanvlasserlaer   التي تتواجد في غزة، ضمن إقامة فنية ممولة من مؤسسة القطان للثقافة والفنون، وذلك للتحدث عن تجربتها الخاصة في فنون الزجاج المعشق، ويأتي هذا اللقاء في إطار التبادل الفني والثقافي بين الجامعة والمؤسسات الدولية.

في بداية اللقاء رحب د. القيق بالفنانة البلجيكية والوفد المرافق لها، شاكراً تلبيتها الدعوة، داعياً إياها لزيارة مبنى الكلية بخانيونس ، حيث طرح فكرة اجراءها محاضرات فنية عملية لطلبة الكلية للاستفادة من خبراتها الفنية في مجال فنون الزجاج المعشق.

وفي ذات السياق أكد مدير العلاقات العامة والمحاضر بكلية الفنون د. محمد حمدان على سعي الجامعة وبتوجيهات معالي رئيسها  د. كمال العبد الشرافي على استقطاب الكفاءات الفنية وذوي الخبرات والتجارب الخارجية في مجالات الفنون التشكيلية، ودعم تلك الزيارات التي من شأنها أن تدعم أطر التواصل الفني محلياً ودولياً، مشيداً بدوره بتميز جامعة الأقصى عن باقي جامعات قطاع غزة بوجود كلية الفنون الجميلة والتي تخرِج كل عامٍ فنانين متميزين لهم فرص كثيرة في سوق العمل.

من ناحيتها شكرت الفنانة البلجيكية إدارة الجامعة وكلية الفنون الجميلة على تلك الدعوة ، معربةً عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر، حيث عرضت تجربتها الشخصية في فن الرسم على الزجاج المعشق، وكيفية توظيفه ضمن مجالات التصميم المعماري وما ينعكس من خلاله من درجات لونية بواسطة الضوء النافذ من المساحات الداخلية، مؤكدةً بدورها على أهمية ثقافة المجتمعات وتنوعها لالهام الأفكار سواء كانت رموز دينية أو ثقافية، وعرضت فيلماً قصيراً عن عمل ميداني ضمن تجربتها العملية في جنوب افريقيا.

وتحدثت الفنانة عن خصوصية قطاع غزة في الحصول على المواد الخام بسبب الاحتلال، والقدرة على استبدال المواد الخام كتدخيل الزجاج كبديل مهم في اعداد المساكن وخلطه بالتربة لإنتاج طوب مناسب للعمارة.

#جامعة الأقصى

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