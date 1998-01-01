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13 اصابة في حريق مصنع بالخليل

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
13 اصابة في حريق مصنع بالخليل



رام الله / سما /

 اصيب قبيل منتصف الليلة الماضية، نحو 13 مواطنا بحروق وبالاختناق جراء استنشاقهم للدخان الناجم عن حريق في احد المصانع بالخليل، ووصفت الاصابات بين متوسطة وطفيفة.

وأفادت مصادر في الاسعاف والطوارئ التابع لجمعية الهلال الاحمر، بأن سيارات الاسعاف هرعت الى المصنع، وتم تقديم الاسعافات اللازمة لـ9 مصابين تم نقلهم الى مشافي الخليل لتلقي العلاج، فيما تم نقل 4 مصابين على الاقل بسيارات خاصة الى المستشفيات.

ونقل عن رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان التخصصي د. شريف الطردي قوله، إنهم تعاملوا مع 6 اصابات وصلت قسم الطوارئ ناجمة عن حروق بسيطة واختناق وتم ادخالهم لأقسام المستشفى للمراقبة واستكمال العلاج.

وقالت مصادر محلية إن نيرانا اشتعلت في ساحة خارجية تابعة للمصنع، وتم السيطرة عليها من قبل موظفي المصنع، دون معرفة اسباب اندلاع الحريق، وأن قوة من الشرطة والأمن هرعت للمكان.

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