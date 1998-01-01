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مقتل شاب في الطيرة طعنا بسكين

الأربعاء 31 أكتوبر 2018 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب في الطيرة طعنا بسكين



القدس المحتلة / سما /

قتل شاب (28 عاما) متأثرا في الجروح الحرجة التي تعرض لها فجر اليوم الأربعاء، جراء تعرضه لجريمة طعن في مدينة الطيرة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وارتفع عدد جرائم القتل في المدينة منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم إلى 7 جرائم، بعد جريمة القتل التي وقعت فجر اليوم.

ووفقا للمعلومات الأولية الصادرة عن الشرطة، فقد سلجت جريمة طعن في مدينة الطيرة، أسفرت عن إصابة شاب بجروح حرجة أعلن عن وفاته لاحقا في المستشفى متأثرا بجروحه، فيما تواصل الشرطة التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

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