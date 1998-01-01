الكرملين ينفي عقد لقاء بين نتنياهو وبوتين في قمة الزعماء

القدس المحتلة / سما /

لن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاءً منفردًا برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش قمة الزعماء التي تعقد في باريس الشهر المقبل.

فقد أكد الناطق بلسان الكرملين - ديمتري بيسكوف، أن بوتين ونتنياهو لن يلتقيا خلال زيارة الاثنين في باريس لأجل المشاركة في قمة الزعماء بتاريخ 11 تشرين الثاني / نوفمبر احياء لذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.

ورغم ذلك أشار بيسكوف الى احتمال اجراء محادثة قصيرة بينهما.

بل شدد بيسكوف أن اللقاء الوحيد المخطط له في زيارة بوتين الى باريس، هو لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستشمل الزيارة بالطبع مشاركة الزعيم الروسي بحدث لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وتأتي هذه التقارير على خلفية تصريحات لمصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع مقرب من نتنياهو والذي أشار أمس الاثنين الى احتمال عقد لقاء بين بوتين ونتنياهو على هامش الاحتفال بذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس. فقد قال أمس "التفاصيل لم تُنجز بعد واللقاء غير مؤكد. ولكن هناك احتمال كبير بأن يعقد اللقاء بين نتنياهو وبوتين. رئيس الوزراء الاسرائيلي معني جدًا بلقاء الرئيس الروسي في باريس".

وكان قد كشف المصدر الإسرائيلي يوم أمس أن سلاح الجو الاسرائيلي نفذ هجمات وغارات على الأراضي السورية بعد حادثة اسقاط الطائرة الروسية الشهر الماضي التي أحدثت أزمة في العلاقات بين الجانبين، بحيث اتهمت موسكو الجيش الاسرائيلي باسقاط الطائرة الروسية من طراز ايليوشين في أجواء اللاذقية وقبالة السواحل السورية. وقد كانت الدفاعات الجوية السورية قد أسقطت الطائرة الروسية، بينما حمّلت روسيا إسرائيل مسؤولية الحادث في أواخر أيلول/ سبتمبر، ذلك أن "مقاتلات إسرائيلية اختبأت وراء الطائرة الروسية"، وهو ما نفته إسرائيل جملةً وتفصيلًا.

ومنذ مطلع الشهر الماضي، ورغم استمرار التنسيق الأمني بين روسيا واسرائيل، بالأخص في الميدان السوري، لم تعقد أي مكالمة هاتفية أخرى بين بوتين ونتنياهو.

وكان نتنياهو قال إنه سيلتقي بوتين قريبًا عقد المحادثة الهاتفية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري