الطقس: استمرار الرياح الشرقية

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً صباحاً، وليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة





وفي يوم غد الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، ومائلاً للبرودة صباحاً، وليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً



وفي يوم الجمعة لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيبث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا





وفي يوم السبت يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها فوق معلداتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفاً نهاراً؟، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا





وفي يوم الأحد يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبيباً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

