ميركل والسيسي يبحثان الوضع في غزة

رام الله / سما/

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي في برلين، إنهما بحثا العلاقات الثنائية، وقضايا إقيليمة لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا ومشكلات أخرى في الشرق الأوسط.

وأضافت أنها تحدثت أيضا مع السيسي عن الوضع في غزة، مشيرة إلى تطابق وجهات نظرهما حول الوصول لتسوية بشأن حل الدولتين.

والأحد وصل السيسي، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق 4 أيام، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا.