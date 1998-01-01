جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب قرر إلغاء منح الجنسية الأمريكية بالولادة

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب قرر إلغاء منح الجنسية الأمريكية بالولادة



واشنطن / وكالات /

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظام منح الجنسية الأمريكية، لكل من يولد في الولايات المتحدة بشكل آلي، ووصفه "بالسخيف الذي يجب أن ينتهي".

ويرى دونالد ترامب، أن هذا النظام لا يجوز أن يشمل أبناء المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار ترامب، إلى أنه يعمل مع مستشار قانوني لوضع حد لهذه الممارسة، الموجودة منذ عام 1968، وتنص على منح الجنسية تلقائيا لأي شخص يولد داخل الأراضي الأمريكية.

وقال ترامب في حديث لموقع Axios الالكتروني: "نحن الدولة الوحيدة التي يأتي إليها الشخص، ويولد له طفل فينال هذا الطفل الجنسية الأمريكية، مع كل هذه الامتيازات. هذا أمر سخيف ويجب أن ينتهي".

وأضاف ترامب، أن المستشارين القانونيين للبيت الأبيض، أكدوا له عدم وجود ضرورة لإدخال تعديلات في الدستور، من أجل إلغاء منح الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة. وقال: "يكفي لذلك فقط مرسوم رئاسي".

أخبار ذات صلة

ترامب ..اوباما- ارشيف

هل منح أوباما 2.5 ألف إيراني الجنسية الأمريكية؟

احتفال بالمثلية الجنسية في الأردن بحضور السفيرة الأمريكية

تركي الفيصل - ارشيف

تركي الفيصل: لا يجب على ترامب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

كيم ترامب - ارشيف

تقرير يكشف كواليس المشاورات الأخيرة قبل قرار إلغاء قمة ترامب- كيم

المحادثات الايرانية الاميركية حول الاتفاق النووي - ارشيف

الخارجية الأميركية: بإمكان ترامب إلغاء الاتفاق النووي مع إيران لو اراد

ترامب و كيم جونغ أون - ارشيف

اليبت الأبيض يعلن إلغاء ترامب لقمته مع زعيم كوريا الشمالية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. ملكة جمال العرب: لو لم أكن جزائرية لاخترت أن أكون غزاوية فلسطينية

السلطات المصرية تفرج عن معتقلين من حركة "الجهاد الإسلامي"

الأحمد: لا يمكن للمصالحة أن تأتي قبل إنهاء الانقسام والشراكة مستحيل أن تأتي قبل الخلاص منه

مجددا.. الوفد الامني المصري يصل غزة لاستكمال محادثات التهدئة والمصالحة

نتنياهو: نطمح في تهدئة بمساعدة مصر والامم المتحدة تمنع انهيار غزة انسانيا

أردوغان يكشف: هناك مسرحية بقضية خاشقجي لإنقاذ شخص ما

بومبيو رفض الاستماع لتسجيل صوتي حول مقتل خاشقجي

الأخبار الرئيسية

الوفد الأمني المصري

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت ساعات

ايزنكوت - ارشيف

"ايزنكوت" يزور حدود غزة برفقة قادة الجيش والشاباك

حماس -ارشيفية

هارتس: تعليمات لأجهزة أمن الاحتلال تتضمن ردع حماس لكن دون اسقاط حكمها

الرئيس عباس

ماهي رسالة حماس التي اغضبت الرئيس ودفعته للتهديد بعقوبات على غزة؟

كابينت

مصدر إسرائيلي يكشف : عرضنا على بعض الدول العربية تحمل المسؤولية عن غزة لكنها رفضت