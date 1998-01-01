ترامب قرر إلغاء منح الجنسية الأمريكية بالولادة

واشنطن / وكالات /

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظام منح الجنسية الأمريكية، لكل من يولد في الولايات المتحدة بشكل آلي، ووصفه "بالسخيف الذي يجب أن ينتهي".

ويرى دونالد ترامب، أن هذا النظام لا يجوز أن يشمل أبناء المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار ترامب، إلى أنه يعمل مع مستشار قانوني لوضع حد لهذه الممارسة، الموجودة منذ عام 1968، وتنص على منح الجنسية تلقائيا لأي شخص يولد داخل الأراضي الأمريكية.

وقال ترامب في حديث لموقع Axios الالكتروني: "نحن الدولة الوحيدة التي يأتي إليها الشخص، ويولد له طفل فينال هذا الطفل الجنسية الأمريكية، مع كل هذه الامتيازات. هذا أمر سخيف ويجب أن ينتهي".

وأضاف ترامب، أن المستشارين القانونيين للبيت الأبيض، أكدوا له عدم وجود ضرورة لإدخال تعديلات في الدستور، من أجل إلغاء منح الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة. وقال: "يكفي لذلك فقط مرسوم رئاسي".