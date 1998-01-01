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فتح: سياسات الاحتلال لن تغير الحقيقة الأبدية ان القدس ستظل عربية فلسطينية

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: سياسات الاحتلال لن تغير الحقيقة الأبدية ان القدس ستظل عربية فلسطينية



رام الله/سما/

 أكدت حركة فتح اليوم الثلاثاء، أنّ كل سياسات دولة الاحتلال في العاصمة لن تتمكن من تغير الحقيقة الأبدية ان القدس ستظل عربية فلسطينية.

وقالت فتح في بيانٍ للمتحدث باسمها د.عاطف ابو سيف ، إنّ سلطات الاحتلال لن تنجح في تغير قلب القدس النابض بالعروبة وان فشلها في إجراء الانتخابات فيها لو دليل آخر على صمود اهلنا الأبطال في مدينة الآباء والأجداد ومجج الأنظار.

وادانت الحركة، اعتقال سلطات الاحتلال لقيادة الحركة وكوادرها في مناطق العاصمة وهم يتصدون لمحاولات الاحتلال فرض الانتخابات هناك، مقدمةً التحية، لأبناء شعبنا في العاصمة الذين رفضوا المشاركة في انتخابات ما يسمى بلدية الاحتلال متمسكين بعروبتهم وفلسطينيتهم ومقدسيتهم.

وأضافت، ان هذا التحدي الذي ابداه اهلنا في العاصمة حول مهزلة الانتخابات المزعومة الي معركة جديدة تثبت فيها الارادة الفلسطينية النصر على المحتل كما حدث في معركة البوابات.

وأضحت، أن الشمس لا تغطى بغربال واننا باقون هنا شاءت إسرائيل ام ابت لأننا وجدنا على هذه الأرض قبل أن تشرق الشمس عليها فكنا منها وكانت منا.

وأشارت، لقد كانت القدس عاصمتنا قبل آلاف السنين من مرور الغزاة العبرانيين منها وينزل عليها الاحتلال زائل وفلسطين باقية، مؤكدةً أن صمود شعبنا الأسطوري وتقديم لكل سياسات دولة الاحتلال وحده كفيل بأن يفشل كل المؤامرات والخطط الهادفة إلي تصفية القضية وإنهاء عروبة العاصمة.

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