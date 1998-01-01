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الإمارات: وزير إسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي يرعاه حاكم دبي

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات: وزير إسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي يرعاه حاكم دبي



القدس المحتلة / سما /

يشارك وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، الدرزي المنتمي إلى حزب "الليكود" اليميني الحاكم، بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، في مؤتمر "المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات"، الذي يقام تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس الحكومة الإماراتية ونائب رئيس الدولة هناك.

ويُقام هذا المؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي، لمدة 3 أسابيع، من 29 أكتوبر / تشرين الأول، وحتى 16 نوفمبر / تشرين الثاني، بحضور أكثر من 2000 مشارك. ويُقام هذا المؤتمر مرة كل 4 سنوات. ولا يوجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات.

ودعا في خطاب ألقاه باللغة العربية أمام المؤتمر، الثلاثاء، إلى الدفع باتجاه "السلام والامن للجميع". وقال قرا "السلام والأمن في كل دولة، مع التقدم الاقتصادي والعلمي، هو الضمان لمستقبل أجيالنا القادمة".

وأضاف الوزير أن "السعي من أجل السلام، هو بمثابة أولوية أساسية لإسرائيل، ويتم ذلك بتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتعاون العلمي مع العديد من الدول".

وشكر قرا في خطابه "حكومة وشعب الإمارات، على كرم ضيافتهم"، متمنيا "أن نلتقي معا من أجل تقدم عالمنا بالسلام، بالسلام، بالسلام، والأمن للجميع". وسبق لقرا أن دعا في "تويتر" مفتي السعودية إلى زيارة إسرائيل، كما ودعا السعودية لحضور مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيزيون"، التي ستقام في إسرائيل العام القادم، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وتشكّل زيارة الوزير الإسرائيلي في الإمارات، حدثا نادرا. ولا ينقل الإعلام الرسمي الإماراتي خبر زيارات المسؤولين الإسرائيليين.

وتأتي زيارة قرا في خضم حركة إسرائيلية لافتة، قام بها مسؤولون إسرائيليون في دولتين عربيتين على الأقل.

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