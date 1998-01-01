جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دحلان: الجميع مطالب بحراك واسع وضاغط لتنفيذ قرارات "المركزي"

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: الجميع مطالب بحراك واسع وضاغط لتنفيذ قرارات "المركزي"



غزة/سما/

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني د.محمد دحلان ، "ان لقرارات الصادرة عن (المجلس المركزي) في شقها الخارجي والعلاقة مع الإحتلال وسلطاته جيدة جدا مثلها مثل قرارات الدورات السابقة، لكن العبرة تبقى دائما في التنفيذ". 

وأضاف القيادي في تصريح على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": العبرة في سلوك من يعطل التنفيذ ويوظف قرارات المجالس في مناورات لا تعكس الحد الأدنى من طموحات ورغبات شعبنا الفلسطيني". 

‏‎وأكد: "تجاربنا مع هذه القيادة مُرة، ففي كل مرة أجمعنا على موقف وطني، أو اقتربنا من الإجماع رأينا هذه القيادة تعطل وتسوف وتزور إرادة المؤسسات، وذلك هو حال القرار منذ تقرير غولدستون وحتى هذه اللحظة،مضيفا انه في الوقت ذاته تستشرس في كل ما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني وخاصة تشديد الحصار والعقوبات الإجرامية بحق أهلنا في قطاع غزة .

‏‎وطالب دحلان الجميع بحراك واسع وضاغط لتنفيذ القرارات وتضييق هامش المناورة أمام من سيحاول تبديد جوهر وقيمة القرارات الحالية مضيفا ليلحقها بسابقاتها لتستقر في أدراج النسيان أو يستبدلها بمعادلة الإتفاق مع رئيس الشاباك الإسرائيلي بنسبة 99% كما صرح بذلك أبو مازن شخصيا !".

أخبار ذات صلة

اشتية

اشتية: نمر بمرحلة صعبة للغاية و"المركزي" سيضع آليات لتنفيذ قرارات لها تبعات

حرب غزة -ارشيفية

القناة العبرية الثانية تكشف: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عدوان واسع على غزة

"المركزي" يستكمل اليوم مناقشة تقرير "التنفيذية" ويبحث مسألة "حل التشريعي

المركزي

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

المجلس الوطني

"الوطني" يصدر اعلان القدس والعودة ويفوض"المركزي" بكافة صلاحياته

ثوري

"ثوري فتح" يدعو "المركزي" لحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات عامة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. ملكة جمال العرب: لو لم أكن جزائرية لاخترت أن أكون غزاوية فلسطينية

السلطات المصرية تفرج عن معتقلين من حركة "الجهاد الإسلامي"

الأحمد: لا يمكن للمصالحة أن تأتي قبل إنهاء الانقسام والشراكة مستحيل أن تأتي قبل الخلاص منه

مجددا.. الوفد الامني المصري يصل غزة لاستكمال محادثات التهدئة والمصالحة

نتنياهو: نطمح في تهدئة بمساعدة مصر والامم المتحدة تمنع انهيار غزة انسانيا

أردوغان يكشف: هناك مسرحية بقضية خاشقجي لإنقاذ شخص ما

بومبيو رفض الاستماع لتسجيل صوتي حول مقتل خاشقجي

الأخبار الرئيسية

الوفد الأمني المصري

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت ساعات

ايزنكوت - ارشيف

"ايزنكوت" يزور حدود غزة برفقة قادة الجيش والشاباك

حماس -ارشيفية

هارتس: تعليمات لأجهزة أمن الاحتلال تتضمن ردع حماس لكن دون اسقاط حكمها

الرئيس عباس

ماهي رسالة حماس التي اغضبت الرئيس ودفعته للتهديد بعقوبات على غزة؟

كابينت

مصدر إسرائيلي يكشف : عرضنا على بعض الدول العربية تحمل المسؤولية عن غزة لكنها رفضت