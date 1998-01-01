دحلان: الجميع مطالب بحراك واسع وضاغط لتنفيذ قرارات "المركزي"

غزة/سما/

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني د.محمد دحلان ، "ان لقرارات الصادرة عن (المجلس المركزي) في شقها الخارجي والعلاقة مع الإحتلال وسلطاته جيدة جدا مثلها مثل قرارات الدورات السابقة، لكن العبرة تبقى دائما في التنفيذ".

وأضاف القيادي في تصريح على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": العبرة في سلوك من يعطل التنفيذ ويوظف قرارات المجالس في مناورات لا تعكس الحد الأدنى من طموحات ورغبات شعبنا الفلسطيني".

‏‎وأكد: "تجاربنا مع هذه القيادة مُرة، ففي كل مرة أجمعنا على موقف وطني، أو اقتربنا من الإجماع رأينا هذه القيادة تعطل وتسوف وتزور إرادة المؤسسات، وذلك هو حال القرار منذ تقرير غولدستون وحتى هذه اللحظة،مضيفا انه في الوقت ذاته تستشرس في كل ما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني وخاصة تشديد الحصار والعقوبات الإجرامية بحق أهلنا في قطاع غزة .

‏‎وطالب دحلان الجميع بحراك واسع وضاغط لتنفيذ القرارات وتضييق هامش المناورة أمام من سيحاول تبديد جوهر وقيمة القرارات الحالية مضيفا ليلحقها بسابقاتها لتستقر في أدراج النسيان أو يستبدلها بمعادلة الإتفاق مع رئيس الشاباك الإسرائيلي بنسبة 99% كما صرح بذلك أبو مازن شخصيا !".