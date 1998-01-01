الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من القدس وسط مقاطعة انتخابات البلدية

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أربعة شبان من بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، تزامنًا مع تواصل انتخابات بلدية الاحتلال بالمدينة ووسط مقاطعة فلسطينية واسعة.

وأكدت مصادر محلية، على أنه اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: "فارس عويسات ونبيل بشير وحسن عبده وأمين سر حركة فتح إياد بشير" لرفضهم وضع صناديق اقتراع في منطقتهم وذلك استجابة منهم إلى الموقف الوطني والشعبي في القدس بمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال.

يشار إلى أنه بدأ التصويت لانتخابات بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة ضمن الانتخابات المحلية في جميع الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، منذ صباح اليوم ويستمر حتى الساعة العاشرة مساء، بحيث شهدت مراكز الاقتراع في مدينة القدس وخاصة المدارس التابعة لبلدية الاحتلال مقاطعة من المقدسيين، وبدت خالية من المنتخبين.

وأفادات مصادر محلية، بأنه شاركت لأول مرة قائمة انتخابية "فلسطينية" باسم "القدس بلدي" برئاسة رمضان دبش من سكان بلدة صورباهر بالمدينة في انتخابات بلدية الاحتلال، فيما انسحب آخرون بعد ترشيح أسمائهم.

بدورها، نددت القوى الوطنية والشعبية والمرجعيات الدينية مشاركة المقدسيين في انتخابات بلدية الاحتلال، مؤكدة رفضها المطلق المشاركة فيها، كونها تضفي شرعية لوجود الاحتلال في المدينة.