تركيا: منتخب فلسطين يحصد 7 مراكز أولى في البطولة العالمية للذكاء العقلي

وكالات/سما/

حاز فريق فلسطين المشارك في البطولة العالمية لعبقريي الذكاء العقلي في تركيا، على 7 مركز أولى في المستويات العشرة للبطولة العالمية لعبقري الذكاء العقلي في تركيا، بمشاركة 200 طالب وطالبة، من 31 دولة، وإشراف طاقم متخصص من الحكام الدوليين من تسع دول.

وأقيمت البطولة تحت رعاية مدارس الفايز الدولية، وكانت في ضيافتها الذهبية، وتصدرت أرقام قياسية عالمية، حيث وصلت إلى حساب 167عملية حسابية، تضم 800 رقم، في مدة زمنية 8 دقائق.

واشاد مدير عام مجموعة عبقري الذكاء العقلي اياد حمودة بمشاركة الوفود من كل الدول وتحديدا دول المغرب العربي، وفلسطين.

وجاءت نتائج منتخب فلسطين المشارك بالمسابقة على النحو التالي:

المستوى الأول/ كبار:

المركز الاول: زينة داوود (قلقيلية)

المركز الثاني: بشرى كامل (قلقيلية)

المركز الرابع: مصعب عيسى (القدس)

المركز الخامس: مجد ابو تيم (قلقيلية)

المركز السادس: حنان فراج (قلقيلية)

المستوى الأول / صغار:

المركز الثاني: فيصل العموري (رام الله)

المركز الرابع: سديل مهند البزرة (نابلس)

المركز السادس: عبد الرحمن سائد ابو الرب (جنين)

المركز الاول: فاطمة اشرف أبو عطية (جنين)

المركز الثاني – نتال شبري (نابلس)

المستوى التاسع:

المركز الأول: جود حسان الأحمد (جنين)

المستوى الثامن:

المركز الاول: كرم قزمار (قلقيلية)

المركز الثاني: صالح إياد حمودة (رام الله)

المستوى السابع:

المركز الاول: نور الدين معمر (نابلس)

المركز الثاني: محمد مصطفى عتيق (جنين)

المستوى السادس:

المركز الاول: عبيدة احمد عويس (جنين)

المركز الثاني: شيماء عمر مسقلة (جنين)

المستوى الخامس:

المركز الاول: عبيدة أحمد عويس (جنين)

المستوى الرابع:

المركز الثالث: محمد مصطفى عتيق (جنين)

المستوى الثالث:

المركز الثاني: رغد شواهنة (قلقيلية)

المستوى الثاني- كبار:

المركز الثاني : محمد منذر سميرة (القدس)

المركز الرابع: مأمون ربيع عابد (رام الله)

المستوى الثاني – صغار:

المركز الأول: فيصل العموري (رام الله)

المركز الثاني: مصعب عيسى رياض (القدس)