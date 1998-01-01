حماس: المقاطعة الواسعة لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس تؤكد تمسك أهلها بهويتها

غزة/سما/

قال حركة حماس اليوم الثلاثاء، إنّ إن المقاطعة الواسعة لانتخابات بلدية الاحتلال في مدينة القدس تؤكد تمسك أهلها بعروبتها وإسلامية هويتها، وأن أي إجراء يقوم به الاحتلال للمسّ بهويتها سيواجَه من أبناء شعبنا في مدينة القدس ومن كل الفلسطينيين في أنحاء العالم.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران تعقيباً، على المقاطعة الواسعة لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس، مرة أخرى يثبت أبناء القدس أن معركتهم ضد الاحتلال وإفرازاته ومؤسساته مستمرة، وما قام به الشبان المقدسيون الليلة الماضية بنشر الدعوات لعدم التصويت أو المشاركة في تلك الانتخابات يعبّر عن أصالة شبابها وثوريتهم في مواجهة الاحتلال.

وقدر، عاليا الدعوات التي أطلقتها الشخصيات الوطنية والإسلامية في القدس والتي أجمعت على وجوب مقاطعة الانتخابات التي ينظمها الاحتلال.

وأكد، أن القدس ستبقى عربية إسلامية فلسطينية الهوية في البدايات والنهايات، وكل ما يقوم به الاحتلال من إجراءات هي باطلة وفق القانون الدولي والإنساني، وستبقى القدس في عين الفلسطينيين والمسلمين والعرب قبلتهم الأولى وعاصمة للدولة الفلسطينية التي يُضحّى من أجلها، ويكتب في التاريخ من يقوم بالحفاظ عليها وحمايتها من أي احتلال غاشم.