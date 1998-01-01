جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تقرر حوسبة الامتحان التطبيقي الشامل وعقد دورة ثانية

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 قررت وزارة التربية والتعليم العالي حوسبة الامتحان التطبيقي الشامل، بما يضمن الشفافية والعدالة وسرعة الإجراءات؛ وذلك وفق رؤيتها وتوجهاتها نحو تطوير قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين كما قررت الوزارة استحداث دورة ثانية خدمة للطلبة وتمكينهم من الالتحاق بالتعليم، بعد الانتهاء من إعادة الفصل الدراسي الأول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يتيح للطلبة الراغبين في التجسير الالتحاق بالجامعات لمن يرغب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لافتةً إلى أنها ستقوم بالإعلان عن المواعيد والترتيبات وفقاً لتعليمات واضحة ستصدرها بهذا الخصوص قريباً.

أخبار ذات صلة

فلسطين

حماس: نبارك قدوم حكومة الوفاق واستلامها مهامها كاملة وعقد جلستها الدورية بكامل هيئتها

الاضراب

الاضراب الشامل يعم محافظات الوطن حدادا على شهداء غزة

وزير الاوقاف: لن نسمح بنكبة ثانية في القدس

اضراب- ارشيف

الاضراب الشامل يعم كافة الأراضي الفلسطينية حداداً على شهداء غزة

مساعدات مصرية

صور: قافلة ثانية من المساعدات الطبية والغذائية المصرية تصل لغزة

موظفو الاونروا - غزة

صور ..اتحاد موظفي الاونروا بغزة يعلن الاضراب الشامل الاثنين القادم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. ملكة جمال العرب: لو لم أكن جزائرية لاخترت أن أكون غزاوية فلسطينية

السلطات المصرية تفرج عن معتقلين من حركة "الجهاد الإسلامي"

الأحمد: لا يمكن للمصالحة أن تأتي قبل إنهاء الانقسام والشراكة مستحيل أن تأتي قبل الخلاص منه

مجددا.. الوفد الامني المصري يصل غزة لاستكمال محادثات التهدئة والمصالحة

نتنياهو: نطمح في تهدئة بمساعدة مصر والامم المتحدة تمنع انهيار غزة انسانيا

أردوغان يكشف: هناك مسرحية بقضية خاشقجي لإنقاذ شخص ما

بومبيو رفض الاستماع لتسجيل صوتي حول مقتل خاشقجي

الأخبار الرئيسية

الوفد الأمني المصري

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت ساعات

ايزنكوت - ارشيف

"ايزنكوت" يزور حدود غزة برفقة قادة الجيش والشاباك

حماس -ارشيفية

هارتس: تعليمات لأجهزة أمن الاحتلال تتضمن ردع حماس لكن دون اسقاط حكمها

الرئيس عباس

ماهي رسالة حماس التي اغضبت الرئيس ودفعته للتهديد بعقوبات على غزة؟

كابينت

مصدر إسرائيلي يكشف : عرضنا على بعض الدول العربية تحمل المسؤولية عن غزة لكنها رفضت