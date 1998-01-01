التربية تقرر حوسبة الامتحان التطبيقي الشامل وعقد دورة ثانية

رام الله/سما/

قررت وزارة التربية والتعليم العالي حوسبة الامتحان التطبيقي الشامل، بما يضمن الشفافية والعدالة وسرعة الإجراءات؛ وذلك وفق رؤيتها وتوجهاتها نحو تطوير قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين كما قررت الوزارة استحداث دورة ثانية خدمة للطلبة وتمكينهم من الالتحاق بالتعليم، بعد الانتهاء من إعادة الفصل الدراسي الأول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يتيح للطلبة الراغبين في التجسير الالتحاق بالجامعات لمن يرغب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لافتةً إلى أنها ستقوم بالإعلان عن المواعيد والترتيبات وفقاً لتعليمات واضحة ستصدرها بهذا الخصوص قريباً.