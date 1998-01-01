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محافظ جنين يبحث مشروع إنشاء المدرسة الزراعية في عرابة

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

بحث محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان مع مدير دائرة المدارس المهنية في وزارة التربية والتعليم العالي أسامة اشتية، مشروع إنشاء مدرسة زراعية بقيمة 8 ملايين دولار أميركي في بلدة عرابة، جنوب محافظة جنين، لتكون الأولى من نوعها في منطقة شمال الضفة الغربية.

وحضر اللقاء، الذي عقد في مقر المحافظة بمدينة جنين، اليوم الثلاثاء، مدير مدرسة جنين الصناعية واثق حثناوي، ومدير مدرسة سيلة الظهر الصناعية عبد الباسط طافش، ومدير مدرسة العروب الزراعية علي أبو عياش، ومدير مدرسة العروب الصناعية أشرف العدم، ومساعد المحافظ منصور السعدي.

وقال اشتية، إن "وزارة التربية والتعليم العالي بصدد إنشاء مدرسة زراعية بقيمة 8 ملايين دولار في عرابة وهي الأولى من نوعها في منطقة الشمال". وأكد أهمية تفعيل برامج ومشاريع التعليم المهني وزيادة الالتحاق بها، الأمر الذي يسهم بخلق فرص عمل للشباب الخريجين وربطهم بسوق العمل في إطار الاحتياجات للمهن المختلفة.

واستعرض اشتية المشاريع التي نفذتها الوزارة، حيث قامت بتنفيذ 19 وحدة مهنية جديدة في الفروع المختلفة في المحافظات، والتي تقع ضمن المبادرات النوعية في مجال التدريب الصناعي، ما يعني فتح الآفاق في الكليات التقنية، ودمج التعليم المهني في المدارس وتوفير سهولة اختيار المسارات.

من جهته، أشار رمضان إلى أهمية إنشاء المدرسة الزراعية والتي من شأنها أن تعزز برامج  التعليم المهني والتقني وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، والتخفيف من نسبة البطالة المتفشية بين خريجي الجامعات والمعاهد.

وأضاف رمضان، "نسعى لما هو أفضل من خلال التعاون مع الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة، لزيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل من خلال الوحدات المهنية التخصصية المستحدثة في إطار معايير السوق المطلوبة والكفاءة المهنية".

وبين أن محافظة جنين تسعى في إطار خطتها الاستراتيجية التنموية، للتركيز على مشاريع التدريب المهني التقني بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات الشريكة، وأن المحافظة وفرت قطعة أرض لتنفيذ مشروع المدرسة الزراعية بالتعاون مع بلدية عرابة.

#محافظ #عرابة

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