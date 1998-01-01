أبو هولي: منحة الطالب الجامعي سيستفيد منها 1200 طالب في المخيمات كافة

غزة / سما /

اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي عن البدء بتوزيع منحة الطالب الجامعي على الطلبة الجامعيين من ابناء المخيمات الفلسطينية .

واشار د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان اختيار الطلبة المرشحين للمنحة تتم وفق معايير وشروط محددة من ضمنها ان يكون المستفيد من سكان المخيمات لافتا الى ان المنحة الجامعية ستصرف لـ 1200 طالب وطالبة جامعية موزعين على كافة المخيمات الفلسطينية .

وتابع د. ابو هولي ان برنامج المنحة الجامعية هو برنامج سنوي تشرف عليه دائرة شؤون اللاجئين انطلاقا من رؤيتها على حث وتشجيع الطلبة داخل المخيمات على تلقي تعليمهم الجامعي باعتبار العلم هو سلاح اللاجئ الفلسطيني اينما وجد الذي لا يمكن الاستغناء عنه للدفاع عن حقوقه ومواجهة المؤامرات التي تستهدف حقه في العودة ومواجهة سياسية التجهيل التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد المخيمات .

واضاف ان مشروع منحة الطالب المتفوق لاقت استحسانا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات لما له من مردود ايجابي على ابنائنا الطلبة .

وتابع قائلا: اعطيت تعليمات واضحة بتسخير كافة امكانات دائرة شؤون اللاجئين للنهوض بواقع المخيمات والاهتمام بأوضاع اللاجئين وخاصة طلبة الجامعات لضمان تلقيهم التعليم الجامعي من منطلق ان ابناء المخيم وشبابه المبدع والمتفوق والمتعلم هو الذي يمتلك القوة في الدفاع عن حقه العادل في العودة الى ديارهم وفي الدفاع عن قضيتهم وشعبهم ووطنهم .

وفي السياق ذاته ومع اعلان د. ابو هولي انطلاق توزيع منحة الطالب باشرت دائرة شؤون اللاجئين اليوم بتوزيع منحة الطالب الجامعي في مخيمات الفارعة وعقبة جبر والجلزون بحضور ممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين ورؤساء واعضاء اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات الثلاثة وممثلي المؤسسات والفعاليات الرسمية في المخيمات والطبة المستفيدين من المنحة .

واستفاد من المنحة الجامعية في المخيمات الثلاثة 113 طالب وطالبة بقيمة 1000 شيكل لكل طالب وطالبة موزعين على النحو التالي ثلاثون طالبا وطالبة من مخيم الفارعة ، ثمانية ثلاثون طالبا وطالبة من مخيم عقبة جبر ، خمسة واربعين طالبا وطالبة من مخيم الجلزون .

وشكر رؤساء اللجان الشعبية في المخيمات الثلاثة دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها والقائمين على هذه المنحة، وأشادا بدور الدائرة في مشروع توزيع منحة الطالب الجامعي في المخيمات وعلى ما يقدمونه من دعم للطلاب اللاجئين من أجل إكمال مسيرتهم التعليمية وتعزيز صمود اهالي المخيمات .

وعبر الطلبة عن سعادتهم وشكرهم لدائرة شؤون اللاجئين ورئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور احمد ابو هولي على هذه المنحة ومساعدتهم والوقوف بجانبهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اسرهم مؤكدين على ان هذه المنحة ستكون حافزاً ومشجعة لهم للتفوق والنجاح في دراستهم الجامعية.