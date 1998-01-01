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القدس: الاحتلال يعتقل مواطنين ويعتدي بالضرب على 3 شبان ويستدعي آخرين

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، موطنين من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، واعتدت بالضرب على 3 شبان، فيما استدعت آخرين.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/سلوان، أن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس لجنة أهالي حي بطن الهوى زهير الرجبي، وبهاء الرجبي(20 عاما)، فيما استدعت الفتى محمد جمال غيث( 18 عاما)، والطفل إسلام ماهر الرجبي( 12 عاما)، وجاد الله الرجبي، لمراجعة مخابراتها.

كما اعتدت تلك القوات بالضرب على الشبان معتز الرجبي (23 عاما)، وبهاء الرجبي ( عاما)، وأحمد أبو رموز (20 عاما).

ولفت المركز الى أن الحي شهد مساء أمس مواجهات عنيفة مع الاحتلال، عقب اقتحامه، وإلقاء القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة بصورة عشوائية صوب منازل السكان، ما أدى الى إصابة العديد منهم بحالات اختناق، خاصة بين الأطفال والنساء.

 
#الاحتلال

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