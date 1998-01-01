أردوغان يكشف: هناك مسرحية بقضية خاشقجي لإنقاذ شخص ما

انقرة / وكالات /

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عما أسماها "مسرحية" لإنقاذ شخص ما من قضية مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول قبل حوالي شهر.

وقال أردوغان: "هنالك مسرحية تلعب في قضية اغتيال خاشقجي من أجل إنقاذ شخص ما".

وأضاف: "النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عمن أرسل الفريق المتورط في قتل خاشقجي فأجابه بأنه يجب بحث هذا الأمر"، متابعا: "لا داعي لوضع عراقيل غير منطقية في قضية اغتيال جمال خاشقجي"

وأوضح أردوغان أنه أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي ماكرون "تفاصيل حول جريمة خاشقجي لم يكونوا يعرفونها".

ووصل النائب العام السعودي الى اسطنبول قبل يومين وعقد اجتماعات مع النائب العام التركي، بينما تحدثت تقارير عن حجبت أنقرة أدلة حول قضية مقتل خاشقجي عن الرياض.