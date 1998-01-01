"ايزنكوت" يزور حدود غزة برفقة قادة الجيش والشاباك

القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، "غادي أيزنكوت" صباح اليوم الثلاثاء، زيارة تجوالية لحدود قطاع غزة.

ووفقاً للقناة 14 العبرية"، رافق "أيزنكوت" في زيارته كلاً من قائد القيادة الجنوبية، ورئيس قسم العمليات، وقائد فرقة غزة ومسؤولين كبار آخرين في الجيش الإسرائيلي والشاباك.

من جانبه قال "أور هيلر" مراسل "القناة 14" إن "أيزنكوت"، أجرى تقييماً أمنياً للوضع في القطاع، في ظل تزايد حدة التوتر على الحدود، بعد الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية كشفت صباح اليوم عن ان الجيش سيعمل خلال الفترة القادمة ضد الجهاد الاسلامي والذي من شانه تصعيد الاوضاع مجددا . وقالت معاريف اول امس ان عمليات الجيش ضد الجهاد قد تشمل تنفيذ اغنيالات وتصفيات محددة خلال الفترة القادمة.