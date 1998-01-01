صور : مصرع 6 أطفال ووالديهما بحادث سير على طريق البحر الميت

اريحا/سما/

لقي 8 أشخاص على الأقل، مصرعهم، وأصيب آخرون، إثر حادث سير وقع على الطريق (90) قرب البحر الميت.



وأفادت مصادر في الإسعاف الإسرائيلي، أن حادث تصادم وجها لوجه وقع بين سيارتين على شارع رقم (90) من منطقة البحر الميت باتجاه عين جدي، وأدى ذلك إلى اشتعال النيران بإحدى السيارتين والتي تقل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وجدوا فاقدين للوعي، ومن ثم أعلن الأطباء وفاتهم.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن القتلى هم أفراد عائلة واحد (الأبوان وأبناؤهم الستة) كانوا في نزهة على ما يبدو.



كما أصيب في السيارة الأخرى سيدة (40 عاما) بجروح متوسطة، وفتاة (15 عاما) أصيبت أيضا بجروح متوسطة في الرأس وتم نقلهن إلى المستشفى للعلاج.