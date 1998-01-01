وكيل وزارة الداخلية يلتقي وفدا من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

رام الله / سما /

التقى وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، اليوم الثلاثاء، المدير الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة توبياس متزنر والوفد المرافق له.

وقدم منصور شكره لموقف الاتحاد الأوربي الداعم لنشاطات هذا المركز بشكل خاص ولدولة فلسطين بشكل عام، مشيرا إلى صعوبة التعامل مع هذا الملف بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على المعابر.

وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما خاصة لهذا الملف نظرا لتداعيات موضوع الهجرة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وما تشكله من عقبات أمام التنمية، مشيرا إلى معاناة شعبنا نتيجة تعرضه للتهجير القسري منذ العام 1948 وتشتته في مختلف دول العالم.

بدوره، شكر متزنر وزارة الداخلية على التعاون المستمر في متابعة ملف الهجرة، مؤكدا تفهمه لما يعانيه شعبنا الفلسطيني من ظروف قاسية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

واتفق الجانبان على مواصلة الجهود في هذا المجال بما يضمن تقديم الخدمات الجيدة للمهاجرين.