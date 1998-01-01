القنصل العام النرويجي يزور "القدس المفتوحة"

القدس المحتلة / سما /

التقى مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في طولكرم د. سلامة سالم القنصل العام لمملكة النرويج في فلسطين هيلدا هارالدستادن، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين القدس المفتوحة والجامعات النرويجية في المجالات الأكاديمية والتبادل الطلابي.

واستقبل القنصل والوفد المرافق لها مدير الفرع، والمساعد الأكاديمي، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

ونقل د. سالم للوفد تحيات أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، وتقديره لدعم الحكومة النرويجية المتواصل لدولة فلسطين، مشيدا بالعلاقات المتينة التي تجمع بين فلسطين والنرويج، لافتا إلى حرص الجامعة على تنمية علاقاتها مع النرويج.

وخلال لقائهما، تحدث سالم عن وضع الجامعة وأهم الإنجازات والجوائز التي حصلت عليها، ومشاريع الأبنية المملوكة.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي، ثم بين سالم للقنصل رؤية الجامعة ورسالتها وإحصائيات الطلبة، والإنجازات التي حققتها الجامعة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الجوائز العالمية التي حصلت عليها الجامعة، كما أطلعها على مراحل إنجاز مبنى الجامعة في طولكرم.

وبين د. سالم أن جامعة القدس المفتوحة خطت خطوات كبيرة وسريعة في التعليم الإلكتروني، والتكنولوجيا في التعليم، مشيراً إلى أن الجامعة أنشأت لها فضائية "القدس التعليمية"، ودعا د. سلامة القنصل العام لزيارة رئاسة الجامعة ولقاء رئيسها أ. د. يونس عمرو في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين.

وأشادت هيلدا برؤية جامعة القدس المفتوحة، وبالإنجازات والجوائز المحيلة والإقليمية والدولية التي حققتها، وبإنشاء المباني الخاصة بها، والخدمات التي تقدمها للطلبة بهدف الاستفادة من العلوم المختلفة في مختلف التخصصات، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة سعيها لفتح آفاق التعاون ما بين الجامعات النرويجية وجامعة القدس المفتوحة.