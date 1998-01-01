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فلسطين تشارك بمؤتمر الحوار العربي الاوروبي بالادارة العامة

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة غرناطة بالمملكة الاسبانية اعمال المؤتمر الثاني للحوار العربي الاوروبي في الادارة العامة.

جاء ذلك بتنظيم من "يورومينا" وبالشراكة مع شبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لبحوث الادارة العامة "مينابار" وجامعة اكس مارسيليا الفرنسية، وجامعة غرناطة الاسبانية والمعهد الدولي للإدارة العامة والمجموعة الاوروبية للإدارة العامة "ايجبا" وديوان الموظفين العام والمؤسسة الاوروبية العربية .

وافتُتحت اعمال المؤتمر بحضور الوزير موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام وعدد من الباحثين والاكاديميين من مختلف الدول العربية والاوروبية من بينهم ستة عشر باحثا واكاديمياً فلسطينياً مثلوا ديوان الموظفين العام وديوان الرئاسة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي وهيئة شؤون المنظمات الاهلية وصندوق درء المخاطر وجامعة القدس المفتوحة وجامعة بيرزيت وجامعة الاستقلال والجامعة العربية الامريكية، وسيقومون بعرض ابحاث وتجارب وممارسسات في مجال الادارة العامة في دولة فلسطين على مدار أعمال جلسات المؤتمر.

يذكر أن الابحاث والتجارب والممارسسات المقدمة تم اختيارها من قبل لجنة اكاديمية مُحكَّمَة من اليورومينا، وتمتد أعمال المؤتمر لمدة أربعة ايام اعتبار من يوم الاثنين الموافق 29 اكتوبر 2018، في قاعات المؤسسة الاوروبية العربية وجامعة غرناطة.

#فلسطين

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