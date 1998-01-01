جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مدرب ريال مدريد المؤقت لم يُخفِ إعجابه بميسي!

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب ريال مدريد المؤقت لم يُخفِ إعجابه بميسي!



وكالات / سما /

أحرقت خماسية برشلونة في لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد، العديد من الأمور التي كانت مضيئة في قلعة النادي الملكي خلال بداية الموسم، وقد جاءت تلك الصدمة كسبب رئيسي لإقالة جولين لوبيتيجي من منصبه كمدرب للفريق الأول، ليحل الأرجنتيني سانتياجو سولاري محله، بشكل مؤقت.

 

وأصبح لوبيتيجي ثاني أسرع مدرب يرحل عن ريال مدريد منذ عام 1929، بعد قيادته للنادي الملكي في 14 مباراة فقط منذ يونيو 2018 الماضي، مع العلم أن تدهور النتائج كان المسوغ الأول الذي دفع فلورنتينو بيريز لإقالته.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن مدرب ريال مدريد المؤقت والمدير الفني لفريق “كاستيا”، يُعتبر من عشاق ليونيل ميسي، حيث سبق له تخصيص عبارات الثناء والمديح للبرغوث الأرجنتيني في وقت سابق.

وقال سولاري في تصريحات سابقة نقلتها الصحيفة المذكورة: “في كل مرة يستلم فيها ميسي الكرة، تهتز الأرض، الكل يصمت، ومدربو الخصوم يخفضون رؤوسهم بين أكتافهم، ويضعون أيديهم في جيوبهم”.

الجدير بالذكر أن الإصابة منعت ميسي من المشاركة في مباراة الكلاسيكو الأخيرة، والتي انتصر فيها برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم، لكنه من المتوقع أن يعود في الأسبوع القادم لمداعبة الكرة فوق العشب، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد 10 أيام.

#ريال مدريد #ميسي

أخبار ذات صلة

لويس إنريكي

إنريكي يتغنى بميسي ويعترف بقوة ريال مدريد

أبيدال يتوقع مدرب ريال مدريد المقبل

غريب.. مدرب برشلونة يتعاطف مع ريال مدريد.. كيف ذلك؟

مدرب كولومبيا يستبعد رودريغيز ويرد على ريال مدريد

مدرب ريال مدريد يستهل مشواره بهزيمة أمام روما

جاريث بيل سعيد بالتعامل مع مدرب ريال مدريد الجديد لوبيتيجي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. ملكة جمال العرب: لو لم أكن جزائرية لاخترت أن أكون غزاوية فلسطينية

شهيد و80 إصابة في المسير البحري الـ 14 شمالي القطاع

نتنياهو: نطمح في تهدئة بمساعدة مصر والامم المتحدة تمنع انهيار غزة انسانيا

"المركزي" يستكمل اليوم مناقشة تقرير "التنفيذية" ويبحث مسألة "حل التشريعي

ليبرمان يستبعد تحقيق تسوية مع المقاومة في قطاع غزة

بومبيو رفض الاستماع لتسجيل صوتي حول مقتل خاشقجي

دبي : خليفة سات" يستقر في مداره بنجاح

الأخبار الرئيسية

حماس -ارشيفية

هارتس: تعليمات لأجهزة أمن الاحتلال تتضمن ردع حماس لكن دون اسقاط حكمها

الوفد الامني المصري

مجددا.. الوفد الامني المصري يصل غزة لاستكمال محادثات التهدئة والمصالحة

الرئيس عباس

ماهي رسالة حماس التي اغضبت الرئيس ودفعته للتهديد بعقوبات على غزة؟

كابينت

مصدر إسرائيلي يكشف : عرضنا على بعض الدول العربية تحمل المسؤولية عن غزة لكنها رفضت

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا يمكن للمصالحة أن تأتي قبل إنهاء الانقسام والشراكة مستحيل أن تأتي قبل الخلاص منه