مدرب ريال مدريد المؤقت لم يُخفِ إعجابه بميسي!

وكالات / سما /

أحرقت خماسية برشلونة في لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد، العديد من الأمور التي كانت مضيئة في قلعة النادي الملكي خلال بداية الموسم، وقد جاءت تلك الصدمة كسبب رئيسي لإقالة جولين لوبيتيجي من منصبه كمدرب للفريق الأول، ليحل الأرجنتيني سانتياجو سولاري محله، بشكل مؤقت.

وأصبح لوبيتيجي ثاني أسرع مدرب يرحل عن ريال مدريد منذ عام 1929، بعد قيادته للنادي الملكي في 14 مباراة فقط منذ يونيو 2018 الماضي، مع العلم أن تدهور النتائج كان المسوغ الأول الذي دفع فلورنتينو بيريز لإقالته.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن مدرب ريال مدريد المؤقت والمدير الفني لفريق “كاستيا”، يُعتبر من عشاق ليونيل ميسي، حيث سبق له تخصيص عبارات الثناء والمديح للبرغوث الأرجنتيني في وقت سابق.

وقال سولاري في تصريحات سابقة نقلتها الصحيفة المذكورة: “في كل مرة يستلم فيها ميسي الكرة، تهتز الأرض، الكل يصمت، ومدربو الخصوم يخفضون رؤوسهم بين أكتافهم، ويضعون أيديهم في جيوبهم”.

الجدير بالذكر أن الإصابة منعت ميسي من المشاركة في مباراة الكلاسيكو الأخيرة، والتي انتصر فيها برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم، لكنه من المتوقع أن يعود في الأسبوع القادم لمداعبة الكرة فوق العشب، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد 10 أيام.