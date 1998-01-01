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بلدية رفح توقع مذكرة بدء العمل بتطوير شوارع داخلية بحي الزيتون

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

وقع رئيس بلدية رفح أ. صبحي أبو رضوان ، في مكتبه صباح اليوم ، مذكرة بدء العمل بمشروع تطوير شوارع داخلية بمنطقة الزيتون التابعة لحي الزهور شمالي المدينة من خلال شركة زهرة الوادي للتجارة العامة والمقاولات ، بحضور مدير دائرة تصميم المشاريع م. سهيل موسى ومدير دائرة تنفيذ المشاريع م. علي أبو مطر .

وأوضح موسى أن المشروع الممول من الوكالة السويسرية للتنمية DSC عبر صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية ، يستهدف تطوير الشوارع الداخلية بمنطقة الزيتون الواقعة غربي مدارس الوكالة بشارع عز الدين القسام _ طه حسين سابقا_ ، وتجهيز شبكات المياه والصرف الصحي ومصارف مياه الأمطار في تلك الشوارع بخلاف أعمال بلاط الانترلوك .

وبين أن الطول الاجمال للشوارع المنوي إعادة تأهيلها تصل إلى 900 متر طولي بكامل وبمساحة اجمالية 7000 متر مربع ، متوقعا أن يتم انتهاء العمل في المشروع خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ توقيع العقد ، على أن يباشر العمل خلال الأيام القادمة .

#بلدية رفح

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