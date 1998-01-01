نادي الأسير: 4 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

يواصل 4 أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: صدام عوض، ورزق رجوب، وكفاح حطاب، وخليل أبو عرام.

وبين نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الأسير صدام عوض (28 عاماً) من بلدة بيت أمر مضرب عن الطعام منذ (16) يوماً في معتقل "النقب الصحراوي"، رفضاً لاعتقاله الإداري، ويعتبر هذا الإضراب هو الإضراب الثاني الذي يخوضه الأسير عوض خلال هذا العام ضد اعتقاله الإداري.

واعتقل الأسير عوض عدة مرات وقضى ما مجموعه 7 سنوات في معتقلات الاحتلال، وهو أحد الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، ثم أُعتقل مجدداً لمدة أربع سنوات وأُفرج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته، ثم أُعيد اعتقاله إدارياً في شهر نيسان/ أبريل 2018.

كما يواصل الأسير رزق رجوب (61 عاماً) من مدينة دورا إضرابه المفتوح عن الطعام منذ ثلاثة أيام في معتقل "ريمون"، وذلك رفضاً لاعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وهو أسير سابق قضى سنوات في معتقلات الاحتلال، خاض خلالها عدة إضرابات.

ويواصل الأسيران خليل أبو عرام، وكفاح حطاب منذ ثمانية أيام إضرابهما المفتوح عن الطعام في معتقل "هداريم"، إسناداً للأسيرات اللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة الفورة منذ 55 يوماً، احتجاجاً على قيام إدارة معتقلات الاحتلال بتشغيل كاميرات المراقبة.

يُذكر أن الأسير حطاب من محافظة طولكرم معتقل منذ عام 2004 ومحكوم بالسّجن المؤبد مرتين، وأبو عرام من محافظة الخليل ومحكوم بالسّجن المؤبد سبع مرات ومعتقل منذ عام 2002