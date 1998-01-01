"Galaxy Note9" أفضل هاتف مطروح في الأسواق

وكالات / سما /

نشرت هيئة حماية الجودة في روسيا تقييما جديدا لأفضل الهواتف التي ظهرت في الأسواق في العامين الحالي والفائت.

وجاء أفضل الهواتف بالنسبة لتقييم الخبراء "Galaxy Note9" الذي أطلقته سامسونغ مؤخرا، فوفقا لهم، يحوي هذا الجهاز أفضل كاميرا أساسية، وواحدة من أحسن الشاشات المطروحة، فضلا عن معالجه الممتاز، وذاكرة وصوله العشوائي الكبيرة.

أما المرتبتان الثانية والثالثة في التصنيف فاحتلهما هاتفا "iPhone XS Max" و"iPhone XS" اللذان أطلقتهما آبل الخريف الجاري.

وفي المراتب الـ 10 الأولى جاءت أيضا هواتف غالاكسي (S9 و+S9 و+S8) من سامسونغ، وهاتف "8 Plus" من آبل، و"Huawei P20 Pro" الذي زود بواحدة من أفضل كاميرات الهواتف الموجودة حاليا والكثير من التقنيات المتطورة.