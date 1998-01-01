إسرائيل تعين السفيرة الأولى لها في مصر

القدس المحتلة / سما /

صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل لدى مصر خلفا للسفير دافيد جوفرين المنتهية ولايته.

ونشر موقع إسرائيل بالعربية التابع للخارجية الإسرائيلية صورة للسفيرة الجديدة أورون، وأرفقها بالقول إنها "ستكون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر".

وأشار الموقع إلى أن أورون عملت سابقا في سفارات إسرائيل في كل من تركيا ومصر، موضحا أنها تتحدث اللغة العربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أورن بدأت عملها في خارجية إسرائيل عام 1991، حيث شغلت عددا من الوظائف، منها نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، ورئيس قسم الإعلام العربي، ورئيسة قسم مصر بالخارجية.