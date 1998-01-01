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الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضّفة

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (17) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتّى فجر اليوم الثلاثاء.

وبيّن نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين من محافظة جنين، وهم: قدري عبد الجواد خنفر، وصلاح عبد الحميد أبو دياك، وإيهاب عبد المنعم رحال، وأحمد وليد محمد أبو دياك، وآدم فواز حنتولي، وحنتولي فواز حنتولي، وطارق رائد أبو عصبة، وحسن زياد حنتولي.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل المواطنين حازم فوزي فايز عامر ومحمد محمود دراغمة من طوباس، وكلا من: محمد حسين عسكر وتحرير كفاح عسكر من القدس، إضافة إلى اعتقال سامر معروف، وعبد الله فؤاد محمود من نابلس، وماجد زيدان نعالوة وعمران حسني أبو أحمد من طولكرم، فيما اعتقل الفتى أدهم حسين (16 عاماً)، من قلقيلية.

#الاحتلال

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