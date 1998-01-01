الرئيس يترأس ظهر اليوم اجتماعا للجنة العليا لتنفيذ قرارات المركزي

رام الله / سما /

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ان الرئيس محمود عباس سيترأس ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة الوطنية العليا التي شكلها لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، في ختام أعمال الدورة الثلاثين مساء أمس، برام الله.

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، ان اللجنة التي شكلها سيادته تتكون من أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، وشخصيات وطنية، ومن الأمن، والحكومة، لجدية الأوضاع، ووجوب العمل السريع لتنفيذ هذه القرارات.

وأشار إلى أن المجلس المركزي في دورته الثلاثين هو أهم مجلس يتخذ فيه قرارات مصيرية وقرارات حسم مع الولايات المتحدة الأميركية، واسرائيل، مؤكدا أن اللجنة العليا ستبدأ بتنفيذ كل هذه القرارات بشكل تدريجي، ولن يكون هناك قفز في الهواء، لأن المسائل لا تتعلق بشعارات".

وتابع: اللجنة ستبدأ بتنفيذ كل هذه القرارات جميعا دون استثناء في كل المجالات، وسيتم بشكل تدريجي، مؤكدا أن اجتماع اللجنة العليا التي شكلها الرئيس بعد ساعات من انتهاء أعمال المجلس المركزي يدل على الجدية المطلقة التي يوليها سيادته للبدء بالتنفيذ.